La Lettonia batte per 2 a 0 l’Armenia. Nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024, i lettoni riescono a vincere contro gli avversari, grazie alla rete di Ikaunieks al 39′ e il raddoppio di Balodis del minuto 68. Al 52′, arriva il rosso per Oss, che viene dunque espulso, ma la nazionale della Lettonia riesce a far fronte alla difficoltà e conquista la vittoria in dieci.