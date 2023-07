Qualificazioni Atp Umago 2023: Cobolli batte Kolar e stacca il pass per il tabellone principale

Flavio Cobolli si conferma la bestia nera del ceco Zdenek Kolar e si qualifica per il tabellone principale dell’Atp 250 di Umago 2023. Tre su tre per il tennista romano, che nel 2023 aveva già sconfitto il rivale nel turno decisivo delle qualificazioni sia a Pune che a Monaco di Baviera. La storia si è ripetuta in Croazia e Cobolli, grazie al successo con il punteggio di 6-4 6-2, maturato in 1h25′, ha raggiunto i connazionali Arnaldi, Cecchinato e Sonego nel main draw. Sul match in sé c’è poco da dire poiché Cobolli ha dominato dall’inizio alla fine e la vittoria non è mai stata in discussione, nonostante i tentativi di Kolar di ricucire il gap.