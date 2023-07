Pugilato: il Coni annuncia l’assegnazione all’Italia del Torneo di Qualificazione Olimpica

Il Coni ha annunciato l’assegnazione all’Italia del Torneo di Qualificazione Olimpica di Pugilato. Dal 4 all’11 marzo 2024, a Busto Arsizio, si svolgerà la competizione mondiale che assegnerà 49 pass per Parigi 2024. Queste le parole di Malagò a margine dell’annuncio: “Avremo l’onere e l’onore di organizzarlo e mi complimento con il Presidente della FPI Flavio D’Ambrosi e con Anna Riccardi per il grandissimo risultato ottenuto”.

Così invece il Presidente Fpi Flavio D’Ambrosi: “Sono molto contento per questo annuncio che conferma il grande valore del lavoro di squadra fatto in questi mesi dalla Federazione e da parte nostra ci sarà il massimo impegno per onorare un evento che, dopo tanti anni, torna a dare quel giusto prestigio internazionale al Pugilato Italiano. E’ una vittoria di tutto il movimento pugilistico e ringrazio sentitamente il Presidente Malagò, il Comune di Busto Arsizio e tutti coloro che hanno creduto e lavorato, tra i quali il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Massimo Bugada, per il raggiungimento di un altro grande risultato ottenuto in questo quadriennio dalla Federazione”.