Psg, Henry: “Imbarazzanti i fischi a Messi. Il mio augurio è che possa tornare al Barcellona”

Potrebbe essere ai titoli di coda l’esperienza al Psg di Lionel Messi, ma sicuramente lo è il rapporto con i tifosi del club parigino. I fischi di domenica sera, nella sfida persa contro il Lione, non sono piaciuti a Thierry Henry, che si è espresso così ai microfoni di Prime Video France: “È imbarazzante ascoltare i fischi dal Parco dei Principi. È uno dei migliori giocatori della squadra, ha segnato 13 gol e fornito 13 assist”. Si aprono a questo punto anche le porte di un ritorno a Barcellona: “È un augurio: Messi deve tornare al Barcellona per amore del calcio e perché non se n’è andato come avrebbe voluto. Lo provano le lacrime nel giorno del suo addio”, ha aggiunto l’ex attaccante transalpino.