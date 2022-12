Premier League 2022/23: vittoria col minimo sforzo per il Manchester United, 0-1 contro i Wolves

Vittoria di misura per il Manchester United in casa del Wolverhampton: 0-1. Nel primo dei due match dell’ultimo dell’anno di Premier League, i Red Devils riescono col minimo sforzo a portare a casa i 3 punti. A decidere l’incontro è, al minuto 76′, Marcus Rashford, partito dalla panchina per motivi disciplinari. Nel finale raddoppia ancora Rashford, ma il gol è annullato dal Var per un fallo. Uomini di Ten Hag che quindi salgono al quarto posto, con 32 punti, superando il Tottenham e mettendosi a -1 dal Newcastle terzo. Wolves invece sempre più giù in classifica. 18esimo posto e soli 13 punti.