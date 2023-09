Porto: vittoria nel recupero col Gil Vicente, 2-1 e primo posto in campionato

Vittoria nel recupero per il Porto di Sergio Conceiçao, che in serata vice in casa contro il Gil Vicente per 2-1. La gara si era aperta già al minuto 8′ grazie alla rete di Ivan Jaime. Poco prima della fine della prima frazione poi, gli ospiti avevano trovato il pareggio con Depù. Equilibrio che rimane fino alla fine, o quasi: al minuto 91′ infatti Stephen Eustaquio trova il gol vittoria, del definitivo 2-1, e regalando al Porto il primo posto in classifica.