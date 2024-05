Playoff Serie C 2024: la Carrarese stende il Benevento, Avellino sciupone contro il Vicenza

Per i Playoff di Serie C è tempo di semifinali, con le due gare d’andata giocate questa sera. Allo stadio dei Marmi la Carrarese vince meritatamente il primo duello 1-0 ai danni del Benevento. Un primo tempo un po’ avaro di emozioni, con la Carrarese che prova a fare la partita, senza però creare delle ghiotte occasioni da gol. Sul finale della frazione esce un po’ fuori la compagine ospite, ma all’intervallo il match è a reti bianche. La formazione di casa torna in campo comunque con tutte le intenzioni di fare il gioco, va vicino al gol con il neo entrato Belloni al 46° e di nuovo al 53° sempre con Belloni e Panico, sui quai salva Paleari. Il gol è però nell’aria e arriva al 62°: punizione dalla trequarti, sponda di testa di Imperiale e Finotto anche lui di testa anticipa l’uscita di Paleari. Il Benevento prova timidamente a reagire, ma non crea vere chances per il pareggio e rischia anche di scoprirsi in un paio di occasioni. Il tabellino, però, recita 1-0 triplice fischio.

Molto da recriminare, invece, per l’Avellino che allo stadio Partenio-Lombardi spreca occasioni su occasioni e non va oltre lo 0-0 in casa contro il Vicenza. Sfida dominata dai padroni di casa, che però sprecano davvero tanto occasioni per andare in vantaggio sin dalla prima frazione. Due chances capitano sulla testa di Patierno nel corso della prima mezz’ora, poi al 40′ è Cionek a colpire la traversa con il Vicenza che è ben felice di tornare negli spogliatoi sullo 0-0. Nella seconda frazione la musica non cambia, Gori colpisce un’altra traversa al 57° e sulla ribattuta Patierno prosegue la sua serata da incubo calciando fuori. Poi nel finale è Marconi a colpire fuori a porta vuota, per una partita stregata. E la squadra campana rischia anche la beffa nel recupero, quando Golemic va a un passo dal gol vittoria, ma Ghidotti salva il risultato.