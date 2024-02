Lotta, Europei Bucarest 2024: Danila Sotnikov bronzo nei 130 kg di greco romana

Prima medaglia per l’Italia agli Europei di lotta in corso di svoglimento a Bucarest. Il protagonista di giornata nella capitale romena è Danila Sotnikov, che conquista il bronzo nella categoria dei 130kg di greco romana. Sotnikov, che ieri era stato eliminato dal russo Semenov, quest’oggi ha preso parte di ripescaggi, iniziando il suo cammino battendo 4-1 il russo Zarubski e 4-1 anche il lituano Knystautas. Poi, nel match che valeva la medaglia, l’azzurro si è imposto sul vicecampione olimpico Lakobi Kajaia per 9-3.

Si è chiuso definitivamente, invece, il percorso degli altri tre azzurri impegnati quest’oggi. Riccardo Abbrescia, anche lui nei ripescaggi nella categoria 77 kg, si è arreso per 5-1 ad Adlet Tiuliubaev. Debutto amaro e sconfitta immediata per Luca Svaicari nei 97 e per Andrea Setti nei 67kg: per entrambi niente ripescaggi. Domani debutta la lotta femminilec con Emanuela Liuzzi (50kg), Laura Godino (68kg) e Enrica Rinaldi (76kg).