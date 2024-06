Perché Sinner-Alcaraz non è trasmessa in chiaro? La lista AgCom degli eventi

A pochi mesi di distanza dalla finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, l’Italia si ritrova nuovamente a tifare per il fenomeno di Sesto Pusteria nelle fasi finali di un torneo dello Slam. Al Roland Garros Jannik – da lunedì prossimo n°1 al mondo – è in semifinale e sfiderà venerdì alle 14:30 Carlos Alcaraz in un match imperdibile. Discovery Warner Bros, ovvero la società che detiene i diritti di trasmissione del torneo, manderà in onda il match su Eurosport, canale visibile anche su Sky e DAZN. Chi sperava, però, di poter assistere al big match in chiaro e senza aver bisogno di abbonamenti non potrà farlo, salvo clamorose novità dell’ultimo momento.

LA LISTA AGCOM DEGLI EVENTI DI INTERESSE NAZIONALE

In Italia, infatti, l’AgCom – l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – ha stilato una lista di eventi sportivi di interesse nazionale per i quali deve essere assicurata la trasmissione in chiaro. I 4 tornei del Grand Slam di tennis non fanno però parte di questa lista, risalente all’ormai lontano 2012 e mai modificata negli ultimi anni. Per quanto concerne il tennis, gli eventi per i quali è obbligatoria la distribuzione in chiaro sono le finali e le semifinali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup in caso di presenza dell’Italia, più gli Internazionali di Roma. Proprio dopo quanto accaduto in Australia, l’AgCom aveva promesso di intervenire in modo da farsi trovare pronta in futuro. Per ora, invece, non è cambiato nulla. Discovery Warner Bros non è obbligata a fornire una trasmissione del chiaro in match. Se decidesse di farlo, sarà solo per sua scelta. Come d’altronde era accaduto nel 2015 per la finale degli Us Open tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta, mandata sull’allora Deejay Tv (ora “Nove”). Stessa cosa fece Sky Sport, che decise di trasmettere la finale di Wimbledon del 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic su TV 8.