Paolini-Ostapenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Jasmine Paolini affronterà Jelena Ostapenko al primo turno degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. La tennista nativa di Bagni di Lucca è certamente l’azzurra più in forma in questo periodo, reduce dalla sua miglior trasferta nordamericana in carriera. I tornei di Montreal e Cincinnati l’hanno portata ad un passo dalle prime 32, ovvero dalle teste di serie qui a New York. Purtroppo, come a volte accade, il sorteggio è beffardo e Jasmine da non giocatrice del seeding è finita accoppiata alla numero 20 del mondo. Pochi gli incontri giocati dalla lettone nel post-Wimbledon, con solamente una sconfitta all’esordio in Canada e poi un secondo turno a Cincy.

Paolini e Ostapenko scenderanno in campo lunedì 28 agosto, con orario e campo ancora da definire. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.