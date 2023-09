Pallanuoto, Len Euro Cup: Ortigia e Telimar passano il turno

Ortigia e Telimar si qualificano al turno successo dell’Euro Len Cup. La squadra palermitana ha battuto la Rari Nantes Savona per 12-10 a Duisburg e hanno chiuso la fase gironi al comando del gruppo F. Anche l’Ortigia supera il turno, che ieri sera ha perso 11-9 contro il Sabac, in Serbia, ma il risultato non ha pesato sulla qualificazione. Domenica prossima inizierà il campionato di Serie A1, con la presentazione della nuova stagione programmata per le 12 di giovedì al F0ro Italico.