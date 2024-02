Olimpia Milano, Messina: “La nostra mancanza di competitività imbarazzante”

Coach Ettore Messina parla della partita dell’Olimpia Milano contro l’Efes, terminata 79-73 per i turchi: “Non c’è dubbio che siano stati loro la miglior squadra in campo. Noi abbiamo cominciato in attacco sbagliando anche i lay-up e in difesa commettendo troppi errori, ma soprattutto non abbiamo opposto resistenza. La nostra mancanza di competitività è stata onestamente imbarazzante. Dobbiamo scusarci con i nostri proprietari e con chiunque sostenga la squadra. Non abbiamo mai avuto continuità nel roster ultimamente e quando recuperi giocatori come Mirotic e Lo tutti devono fare uno sforzo ma lo sforzo va fatto prima in difesa che in attacco. Qualche volta capita che rientrino dei giocatori importanti e tendi a pensare che adesso abbiamo più giocatori, abbiamo più talento e possiamo segnare di più. Ma non funziona così. Quando vieni a giocare qui contro una squadra che in questo momento penso sia la migliore di tutta l’EuroLeague con il Real Madrid serve un’altra durezza mentale. Invece abbiamo subito 10 punti in contropiede nel solo primo tempo. Così non puoi competere. Non ci siamo opposti a Lessort sotto canestro e a Hernangomez sul perimetro. Jerian Grant ha giocato una partita fantastica ma noi non abbiamo mai reagito”.