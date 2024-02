Roma, lista Uefa: c’è Baldanzi, fuori Huijsen

La Roma ha inserito Angelino, Baldanzi e Azmoun in lista Uefa, lasciando fuori Kristensen e Huijsen. Sono le scelte di Daniele De Rossi per l’Europa League, che vedrà i giallorossi scendere in campo nel doppio spareggio contro il Feyenoord. La Uefa ha riconosciuto al club giallorosso un buffer 12 milioni di euro (ovvero un margine migliorativo nel transfer balance imposto dal settlement agreement stipulato) per il rispetto che la Roma di Dan Friedkin sta avendo nei confronti di temi cari come quello della sostenibilità. Così facendo i giallorossi hanno potuto inserire anche Baldanzi in lista Uefa. Di conseguenza, la scelta di lasciare fuori Kristensen e Huijsen è stata puramente tecnica.