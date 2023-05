Nuoto, escluse responsabilità disciplinari per Barelli: Fin archivia sospensione Fina

“Il Procuratore Generale dello Sport del Coni, Prefetto Ugo Taucer, dà ragione a Paolo Barelli e autorizza il Procuratore della Federazione Italiana Nuoto, Alessandro Sammarco, ad archiviare le tre procedure di indagine intraprese riguardanti l’accertamento dei fatti che hanno determinato la sospensione di tre anni comminata al presidente Paolo Barelli da parte dell’Ethics Panel della World Aquatics, in data 8 novembre 2022 e in data 28 febbraio 2023”. Lo ha annunciato la Federnuoto in un comunicato. “Le indagini effettuate dalla Procura federale, e condivise da quella del Coni, hanno escluso responsabilità disciplinari del presidente Paolo Barelli”, termina la nota.