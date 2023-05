Euroderby, Vieri: “Inter meglio del Milan, in teoria non può perdere con nessuno”

“L’Inter arriva meglio. Tre partite, nove punti, 11 gol segnati: ci sta. Ma il Milan è quello che stava per perdere con la Cremonese o che vince facile con la Lazio? L’Inter sta meglio soprattutto perché ha la rosa più forte di tutti, a cominciare dall’attacco: in teoria non può perdere con nessuno”. Lo ha detto Christian Vieri, doppio ex di Milan e Inter, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale si è sbilanciato sull’Euroderby di Champions League, considerando favoriti i nerazzurri sui rossoneri.