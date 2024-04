Mutua Madrid Open 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 1 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Masters 1000 e Wta di Madrid per la giornata di mercoledì 1 maggio. Per quanto riguarda il tabellone femminile si completano i quarti di finale, con Sabalenka che affronta la temibile e talentuosa russa Mirra Andreeva e Rybakina che invece parte decisamente favorita contro Putintseva. In campo anche i primi due quarti maschili, ovvero Alcaraz-Rublev e Fritz-Cerundolo. Di seguito il programma completo.

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 12:00 – Putintseva vs (4) Rybakina

Non prima delle 16:00 – (7) Rublev vs (2) Alcaraz

Non prima delle 20:00 – Andreeva vs (2) Sabalenka

Non prima delle 21:30 – (12) Fritz vs (21) Cerundolo

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

4°match dalle 12:00 – (12) Bolelli/Vavassori vs Karatsev/Zhang