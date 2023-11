MotoGP pagelle Sprint GP Qatar: Martin vola, Di Giannantonio e Marini non deludono

Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, davanti a Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Giù dal podio si trova Alex Marquez, mentre completa la Top 5 Francesco Bagnaia. Annullato il match point per il ducatista, con l’assegnazione del titolo che slitta all’appuntamento di Valencia.

MARTIN: 10

Ottima prestazione dello spagnolo del team Pramac, che conquista la vittoria su rimonta. Il primo posto nella gara del sabato gli consente di tirare un sospiro di sollievo: la lotta per il titolo è ancora aperta e il campione sarà decretato solo a Valencia. Ora testa a domani, dove Martin sa di dover dare tutto per sognare ancora nel premio iridato.

DI GIANNANTONIO: 9.5

Continua il weekend positivo del pilota Gresini. Dopo una grande prestazione in qualifica, Di Giannantonio non parte nel migliore dei modi, ma a suon di sorpassi raggiunge nuovamente la cima della classifica. Per alcune curve, si avvicina pericolosamente a Martin, ma lo spagnolo scappa via e il pilota italiano si accontenta di un ottimo e fondamentale secondo posto.

MARINI: 9+

Marini scatta dalla pole e mantiene la testa della gara per alcune tornate, prima di arrendersi a Martin e Di Giannantonio. Buona gara per l’italiano, che ha fame di grandi risultati in un periodo della stagione complesso.

A. MARQUEZ: 8.5

Gara a sprazzi per Alex Marquez, che durante le prime battute aggancia Marini per la leadership della Sprint, prima di scivolare giù dal podio e terminare quarto. Non un cattivo sabato per il pilota spagnolo, che raccoglie un buon bottino di punti.

BAGNAIA: 8

Rimane nell’anonimato Bagnaia, dopo gli ottimi tempi registrati durante la prima parte del fine settimana. L’italiano perde la finestra per vincere il mondiale già questo weekend e rimanda il cruciale appuntamento al Gran Premio spagnolo.