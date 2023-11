Sprint Race GP Qatar, Di Giannantonio: “Primi giri difficili, Martin se è in ritmo non sbaglia mai”

Fabio Di Giannantonio ha commentato nel post gara il secondo posto nella Sprint Race del GP di Qatar, vinto da Martin con Bagnaia quinto: “Non sono stati facili i primi giri, Jorge ha fatto un buon lavoro nel settore due e nel settore tre, ho cercato di raggiungerlo per vincere. Resta comunque un buon podio e cercheremo di fare lo stesso anche domani. Martin è molto preciso e non sbaglia mai quando è in ritmo. Ho provato a prenderlo ma quando mi sono trovato subito dietro facevo fatica a tenere l’anteriore”.