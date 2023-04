Moto2, griglia di partenza GP Americhe 2023: risultati e classifica qualifiche, Vietti in pole

La griglia di partenza del Gran Premio delle Americhe 2023, dove è in corso di svolgimento il terzo weekend del Mondiale di Moto2: ecco i risultati e la classifica delle qualifiche. Sarà Vietti a partire in pole position, seguito in prima fila da Acosta e Salac.. Scopriamo di seguito la griglia di partenza in vista della gara di domenica.

MOTO2 – GP AMERICHE 2023 – GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Celestino Vietti

2. Pedro Acosta

3. Filip Salac

SECONDA FILA

4. Bo Bendsneyder

5. Alonso Lopez

6. Jake Dixon

TERZA FILA

7. Aron Canet

8. Tony Arbolino

9. Manuel Gonzalez

QUARTA FILA

10. Jeremy Alcoba

11. Fermin Aldeguer

12. Barry Baltus

QUINTA FILA

13. Albert Arenas

14. Dennis Foggia

15. Somkiat Chantra

SESTA FILA

16. Jake Roberts

17. Ai Ogura

18. Sam Lowes

SETTIMA FILA

19. Lorenzo Dalla Porta

20. Sergio Garcia

21. Zonta van den Goorbergh

OTTAVA FILA

22. Sean Kelly

23. Lukas Tulovic

24. Rory Skinner

NONA FILA

25. Marcos Ramirez

26. Borja Gomes

27. Izan Guevara

DECIMA FILA

28. David Sanchis Martinez

29. Soichiro Minamimoto