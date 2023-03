Mondiali: la Fifa aumenterà i pagamenti ai club per i convocati

La Fifa aumenterà i pagamenti ai club per i giocatori convocati in occasione dei Mondiali del 2026 e del 2030. Per le prossime due edizioni del torneo, saranno 355 i milioni riservati alle società che manderanno i propri calciatori con le rispettive nazionali. L’aumento è piuttosto importante, se si considerano i 209 milioni dell’edizione 2022 disputata in Qatar. La decisione è però anche frutto dell’aumento di nazionali in campo dal 2026, 48 invece delle 32 fin qui impegnate nei Mondiali.