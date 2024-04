Milan-Inter, Pioli: “Critiche? C’è chi lo ha fatto con rispetto e chi meno. Non in tanti sono stati milanisti quest’anno”

Stefano Pioli illustra il derby di Milano, atteso per la giornata di domani. I rossoneri, dopo la sconfitta e l’eliminazione in Europa League, devono fermare l’Inter per rimandare la festa scudetto degli uomini di Inzaghi: “E’ il momento del riscatto e dell’orgoglio. E’ un derby importante per molte cose. Per me? Non parliamo di me, se ne parla già molto. Al Milan chiedo di vincere domani”. Il tecnico continua: “Non mi interessano le critiche dei giornalisti e dei tifosi, alcuni lo fanno con rispetto, altri meno. Non posso controllare la cosa. Quest’anno di milanisti non ce ne sono stati molti.“. Ancora: “L’Inter meriterà di vincere lo scudetto, ma non lo deve fare domani. Sulla curva? La cosa più importante è che domani ci saranno 70.000 persone a sostenere la squadra. Domani serve dare tutto, i giocatori lo sanno, poi serve metterlo sul campo. La squadra deve giocare per la maglia, non per me. Io sento di aver dato tutto a questo club e dal primo giorno ho ricevuto tantissimo. Possiamo dimostrarci più forti dell’Inter, non andando sotto nei primi minuti. All’andata c’erano molte aspettative, poi ci siamo trovati in difficoltà. Quando arriviamo troppo convinti non sappiamo reagire. Ho fiducia nella squadra, credo che possiamo vincere. Al di là delle posizioni servirà difendere molto bene, serve sacrificio. Formazione? Ma tanto la scoprirete tra poco…”.