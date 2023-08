Masters 1000 Toronto, Alcaraz: “Felice di essere riuscito a mantenere la calma nel finale”

“Sono molto felice di essere riuscito a mantenere la calma e ottenere la vittoria con un grande tie break nel terzo set. Ho solo provato a convertire il primo punto sul 5-6, era la chiave. Perché se avessi perso quel punto, probabilmente avrei perso la partita”. Così Carlos Alcaraz riassume il finale di partita contro Hubert Hurkacz, in cui si è imposto per 7-6(3) al terzo set negli ottavi dopo non aver concretizzato un importante vantaggio di 5-2 nel parziale. Tra meno di 24 ore si torna in campo: “Probabilmente ho il miglior fisioterapista del circuito (sorride). No, io credo in lui. Faccio solo bagni di ghiaccio, fisioterapia, mangio bene e riposo bene. Devo fare del mio meglio, tutto per essere pronto per il prossimo turno. Ma è difficile sentirsi al 100% in meno di 20 ore, anche se farò tutto il possibile per essere il più bravo possibile.” Sul tabellone: “Cerco di non pensarci e di concentrarmi solo su ogni partita. Tutti i giocatori giocano molto bene e tutti i giocatori possono batterti in un Masters 1000. Cerco di pensare a me stesso”.