Masters 1000 Miami, Bertolucci: “Sinner doveva essere al 100% per battere Medvedev”

Paolo Bertolucci, ex tennista e ora commentatore su Sky, ha parlato all’Adnkronos della sconfitta di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Miami contro Daniil Medvedev: “Sinner doveva essere al 100% per vincere. Purtroppo la dura battaglia contro Alcaraz ha lasciato scorie che non sono state smaltite nel girono di riposo. Jannik si è alzato più stanco di prima, può capitare specialmente quando il fisico non è completamente sviluppato“.

“Sinner ha enormi difficoltà contro Medvedev, ma per fortuna quelle caratteristiche ce le ha solo il russo. Jannik ha comunque giocato alla grandissima nel Sunshine Double, dimostrando di essere ad alti livelli. Adesso se la gioca con Djokovic, Medvedev e Alcaraz. Il futuro invece è suo e di Alcaraz, e speriamo anche di Musetti” ha concluso Bertolucci.