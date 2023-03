Masters 1000 Miami 2023: ufficiale il forfait di Djokovic, il serbo tornerà a Montecarlo

Novak Djokovic si è ufficialmente ritirato dal Masters 1000 di Miami 2023. Dopo aver saltato il torneo di Indian Wells, il tennista serbo non potrà essere presente neppure in Florida poiché, non essendo vaccinato e non avendo ricevuto alcuna esenzione, non può entrare negli Stati Uniti. Oltre a Djokovic, si è cancellato anche Sebastian Korda. Al loro posto sono entrati in tabellone Galan e Kudla. Fuori di un solo posto dal main draw invece Marco Cecchinato. Djokovic tornerà dunque in campo ad aprile in occasione del Masters 1000 di Montecarlo.