Sinner-Dimitrov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Jannik Sinner sfiderà Laslo Djere nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. L’azzurro, dopo la semifinale raggiunta a Indian Wells, è partito con un successo anche in Florida, superando all’esordio Laslo Djere. Vittoria non scontata per Sinner (in svantaggio 2-1 nei precedenti), che non ha sempre brillato ma ha costantemente avuto il controllo delle operazioni e non ha corso grossi rischi, perdendo appena sei game. Sulla strada del classe 2001 ci sarà ora la 21^ testa di serie Grigor Dimitrov. che all’esordio ha superato in rimonta il qualificato Struff.

Sinner e Dimitrov scenderanno in campo domenica 26 marzo con orario ancora da definire. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il bulgaro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.