Nazionale, Retegui a segno nelle prime due uscite: solo Chinaglia, Chiesa e Orsolini come lui

Mateo Retegui a segno contro Inghilterra e Malta. Certamente non poteva sperare in un esordio migliore l’attaccante argentino di nascita. Anche perché si unisce ad un piccolo club di giocatori in grado di andare a segno nelle loro prime due gare consecutive in maglia azzurra. Gli altri? Giorgio Chinaglia nel 1972, Enrico Chiesa nel 1996 e Riccardo Orsolini tra il 2019 e il 2020.