Masters 1000 Miami 2023: Murray subito eliminato, il britannico si arrende in due set a Lajovic

La notizia più sorprendente di questa prima giornata del Masters 1000 di Miami 2023, in cui sono andati in scena i match validi per il primo turno, è sicuramente la sconfitta di Andy Murray. Il britannico, reduce da un paio di tornei davvero notevoli, si è arreso in due set al serbo Dusan Lajovic, capace di imporsi con il punteggio di 6-4 7-5 dopo 1h38′. Serata da dimenticare per l’ex numero uno al mondo, che ha ottenuto l’unico break proprio nel momento in cui l’avversario serviva per il match, salvo poi vanificarlo immediatamente perdendo il servizio da 40-15.

Buone notizie anche per un altro serbo impegnato, Laslo Djere, che ha piegato in due set il qualificato Vukic e si è regalato al secondo turno Jannik Sinner. Tutto facile per Ruusuvuori e Ivashka, rispettivamente contro Borges e Altmaier, mentre Huesler e Pella si sono imposti in rimonta ai danni di Ramos e Varillas. Vittoria convincente di Nakashima su Otte, emulato poco dopo dal connazionale Wolf, vittorioso sempre in due set su Bublik. Avanti anche Wu, Fucsovics e Bagnis; costretti al ritiro infine Rinderknech (dopo appena 5 giochi contro Daniel) e Ymer (che ha provato a resistere contro Popyrin, rinunciando di fatto a rispondere nel secondo set – al punto da subire 16 ace – ma a un certo punto ha dovuto alzare bandiera bianca).