Masters 1000 Madrid, Rublev: “Senza l’equipe medica non sarei qui oggi”

Andrey Rublev ha vinto la finale del Masters 1000 di Madrid contro Felix Auger-Aliassime. Il tennista ha pronunciato un lungo discorso: “Prima di tutto voglio scusarmi perché penso che il mio discorso sarà molto lungo. Voglio ringraziarti, grazie a Felix, so che è molto deludente perdere partite del genere, so cosa si prova, ma sei una grande ispirazione per me come giocatore, ma per tutti, grazie alla tua umiltà. Sei una persona fantastica. Ti auguro il meglio. Poi vorrei ringraziare Feli, c’è la differenza di età, ma abbiamo un grande legame, abbiamo condiviso tante cose in pista e in circuito, spero. Vorrei ringraziare il mio team medico, senza di loro non sarei qui oggi, né avrei potuto giocare”.