Ronaldo all’Al Nassr: nel 2015 disse “Finirò la carriera in un top club”

Cristiano Ronaldo è un giocatore dell’Al Nassr. Contratto da 180 milioni di euro all’anno. Esce quasi ufficialmente di scena dal grande palco una delle due figure che hanno dominato il calcio mondiale degli ultimi 15 anni. Intanto sui social qualche utente ha ricordato un vecchio episodio. Nel 2015, il talk show di Jonathan Ross vedeva come ospite proprio Cr7, al tempo in forza al Real Madrid. Alla domanda sul futuro e sul finale di carriera, il calciatore portoghese rispose “Mi immagino in un top club per finire la carriera. Per quella che è stata la mi carriera finirò a giocare in una top in Europa”. Promessa non rispettata dal fuoriclasse di Madeira.