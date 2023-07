Mancini in gol, Malagò in campo: l’Aniene vince la Coppa Canottieri over 60 di calcio a 5

Il Circolo Canottieri Aniene vince 4-1 contro il Circolo Canottieri Lazio la finale over 60 di calcio a 5 della 59^ edizione della Coppa Canottieri. Per l’Aniene assente il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi (a Palermo per degli impegni istituzionali). In campo spiccano il presidente del Coni, Giovanni Malagó, e il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Presenti, tra le fila dell’Aniene, anche il direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi e il legale dell’AS Roma, Antonio Conte. Per il Canottieri Lazio tra le stelle c’è Bruno Giordano che però ha dato solo il calcio d’inizio perché non al meglio per poter giocare.

Gianfranco Nirdaci ha sbloccato la gara e ha firmato una doppietta nel secondo tempo. Il Canottieri Lazio prova ad accorciare le distanze con la rete di testa di Silvano Olivetti, ma a chiudere la partita è stato ancora Nirdaci con la tripletta su assist del ct Mancini che nel finale segna il 4-1 definitivo. “Direi che è il torneo più importante di Roma. È una manifestazione che è la storia della mia vita, mi sono infortunato (uscito al primo tempo, ndr), ma mi sono divertito a respirare questa atmosfera. È un torneo che ho vinto 17 volte, ma è la prima da over 60. Lascio a voi le considerazioni” ha detto un sorridente Malagò a fine partita.