Milan, Reijnders si presenta: “Da piccolo vedevo i video di Van Basten e Gullit”

C’è anche una scelta di cuore dietro il passaggio di Tijjani Reijnders al Milan. Lo ha rivelato lo stesso ex centrocampista dell’AZ ai microfoni di Milan TV, poco dopo l’ufficialità del suo trasferimento in rossonero: “Non ci ho dovuto pensare due volte”, spiega il centrocampista olandese, commentando la firma sul contratto sino al giugno 2028. “Quando ero piccolo, mio papà mi mostrava i video di Van Basten e Gullit”, prosegue Reijnders. “Io settimana scorsa guardavo quelli di Ronaldinho, che era il mio idolo. La maglia numero 14? Il 6 era la mia prima scelta, ma non potevo indossare il numero di una leggenda rossonera”, spiega riferendosi a Baresi, “ma il 14 mi ha fatto pensare a Cruijff”. “Sono orgoglioso di far parte di questo club, ero emozionato quando ho saputo dell’interesse del Milan. Ho parlato con Koopmeiners, mi ha detto che in Italia si vive molto bene”, ha aggiunto.