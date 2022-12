Arrivano notizie importanti in casa Manchester United: secondo quanto riportato dal Sun, l’esclusione di Marcus Rashford dall’undici titolare per questo pomeriggio contro il Woverhampton, sarebbe riconducibile a motivi disciplinari. Vedremo se l’inglese entrerà a gara in corsa, o rimarrà fuori per tutti i 90 minuti.