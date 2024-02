Ligue 1: Rennes vince in casa su Montpellier, Lens trionfa in trasferta a Nantes

Nella serata del 3 febbraio, Rennes sfida Montpellier e Nantes incontra Lens nei match validi per la ventesima giornata di Ligue 1. Rennes trova la vittoria casalinga per 2-1. I padroni di casa trovano il vantaggio al 3′ con Terrier e raddoppiano al 48′ con Kalimuendo che non sbaglia dal dischetto. Nel secondo tempo Montpellier accorcia le distanze grazie alla rete di Savanier al 73′, ma non riesce a trovare il pareggio. Poco dopo, Lens raccoglie tre punti in trasferta, vincendo per 1-0 sul Nantes. L’unica rete della serata è firmata Costa, con il giocatore che sfonda la difesa avversaria al minuto 48.