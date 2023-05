Liga: il Real Madrid cade in casa della Real Sociedad, a San Sebastián termina 2-0

Si chiude con una sconfitta sorprendente e pesante per il Real Madrid quella arrivata in casa della Real Sociedad. A San Sebastián termina 2-0 per i padroni di casa. Succede tutto nel secondo tempo, quanto l’ex Takefusa Kubo, al minuto 47′, trova il gol del vantaggio. Superata l’ora viene ammonito Daniel Carvajal, per la seconda volta, venendo quindi espulso e lasciando in 10′ i Blancos. Nel finale arriva anche il raddoppio con Ander Barrenetxea, su assist di David Silva.

Vista questa sconfitta, il Real Madrid regala il primo match point al Barcellona, per la conquista della Liga. Il tutto è però rimandato al 14 maggio, quando il Barcellona, fuori casa, affronterà il derby con l’Espanyol. Per il Real Madrid invece, c’è nel mirino la sfida di sabato 6, contro l’Osasuna, nella finale di Copa del Rey. Come scherzo del destino, nel pomeriggio, anche la squadra di Pamplona ha perso, fuori casa, e contro il Barcellona.