Liga 2022/2023: solo 1-1 tra Real ed Atletico nel derby di Madrid, ora il Barcellona può scappare

Termina in pareggio il derby tra Real Madrid ed Atletico Madrid, 1-1, match valido per la ventitreesima giornata della Liga 2022/2023. Gli uomini di Simeone vanno in avanti grazie alla rete di José Gimenez, arrivata al minuto 80′. Gara che si era complicata per i colchoneros, con l’espulsione al minuto 65′ di Correa che aveva lasciato in 10 l’Atleti. Nel finale, il giovanissimo Alvaro firma il gol del pareggio definitivo. Real sempre secondo, ma ora a -7 dal Barcellona primo con una gara in più, potenziale +10. Atletico quarto, a -1 dalla Real Sociedad, futura avversaria della Roma in Europa League.