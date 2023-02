Lega Pro, terremoto Siena: posticipata al 15 febbraio la sfida contro la Torres

E’ stata posticipata alla giornata di mercoledì 15 febbraio la sfida Siena-Torres, originariamente in programma domenica 12 e valida per il 27° turno del girone B di Serie C 2022/2023. A comunicarlo è stata la Lega Pro, che ha preso atto dell’ordinanza del sindaco di Siena. In seguito al terremoto che si è verificato nella giornata dell’8 febbraio nel territorio toscano, sono infatti stati chiusi gli impianti sportivi comunali fino a domenica 12 “al fine di consentire le verifiche tecniche necessarie”. Match rinviato dunque a mercoledì 15 alle ore 19:30.