Lecce, Tarozzi: “Soddisfatto della squadra, una buona gara”

Le parole di Tarozzi, sulla panchina del Lecce al posto dello squalificato D’Aversa, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter: “Abbiamo giocato una buona gara. Anche sotto di un gol speravamo di poter pareggiare ma così non è stato, soprattutto dopo la magia di Arnautovic e l’espulsione di Banda. La nostra è una squadra molto giovane che sta lavorando giorno dopo giorno. Giocare contro una squadra come l’Inter è complicato ma sono soddisfatto della prestazione della squadra. L’Inter ha una grande possibilità di scelta con un centrocampo sopra la media. Noi abbiamo provato a fare la nostra gara ma non è bastato, soprattutto in fase d’attacco dove siamo stati poco concreti”.