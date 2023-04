Lazio-Torino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Torino, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Vola la formazione biancoceleste, che grazie alle quattro vittorie consecutive ha ora un vantaggio di otto punti sul Milan attualmente quinto in classifica nell’ambito di questa entusiasmante corsa ai posti in Champions League. La squadra di Sarri, seconda con due punti di vantaggio sulla Juventus dopo i 15 punti restituiti ai bianconeri, vogliono mantenere la posizione contro un Torino che non trova il successo da quattro partite. La sfida è in programma oggi, sabato 22 aprile alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.