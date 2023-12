Lazio, ripresa a Formello: seduta di scarico dopo il ko di Madrid

La Lazio, dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid, è tornata a lavoro a Formello per iniziare a mettere la testa sull’Inter che arriverà all’Olimpico domenica sera. Gli uomini di Sarri, tornati nella Capitale dopo la trasferta di Madrid, hanno effettuato una seduta di scarico: coloro che sono scesi in campo contro la squadra di Simeone hanno effettuato una seduta di scarico in palestra, mentre gli altri si sono allenati effettuando un breve lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto che hanno concluso la seduta odierna. Domani è prevista una giornata di riposo, con Sarri che ha deciso di concedere un giorno di relax ai suoi, mentre la ripresa è fissata per sabato quando sarà già tempo di rifinitura per la truppa biancoceleste, pronta a giocarsi le proprie chance anche contro i nerazzurri per cercare di avvicinare quel traguardo Champions che è ancora alla portata.