Karate, Europei Guadalajara 2023: si parte mercoledì 22 marzo, gli azzurri convocati

Tutto pronto per gli Europei 2023 di karate, in programma a Guadalajara (Spagna) da mercoledì 22 a domenica 26 marzo. Oltre 500 atleti vanno a caccia delle medaglia ma anche della qualificazione agli European Games 2023. Si gareggerà nel kata e nel kumite individuali, ma anche in kata e kumite a squadre e parakarate. La spedizione italiana sarà composta dagli atleti ma anche da un ricco staff a supporto degli azzurri. Voleranno infatti in Spagna i tecnici Sara Battaglia, Vincenzo Figuccio, Nello Maestri, Cinzia Colaiacomo e Luca Nicosanti, il DTN Luca Valdesi, gli arbitri Giraldi, Notarianni, Olivelli e Zaccaro, il preparatore atletico Massimo Montecchiani e il Vicepresidente Davide Benetello. Di seguito l’elenco degli azzurri convocati:

KATA INDIVIDUALE: Mattia Busato e Terryana D’Onofrio

KUMITE INDIVIDUALE: Erminia Perfetto (50kg), Veronica Brunori (55kg), Alessandra Mangiacapra (61kg), Silvia Semeraro (68kg), Clio Ferracuti (+68kg), Angelo Crescenzo (60kg), Luca Maresca (67kg), Luigi Busà (75kg), Michele Martina (84kg) e Matteo Avanzini (+84kg)

SQUADRA FEMMINILE KATA: Terryana D’onofrio, Carola Casale e Noemi Nicosanti

SQUADRA MASCHILE KATA: Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessandro Iodice

SQUADRA FEMMINILE KUMITE: Pamela Bodei, Clio Ferracuti, Alessandra Mangiacapra, Silvia Semeraro

SQUADRA MASCHILE KUMITE: Matteo Avanzini, Luigi Busà, Amhed EL Sharaby, Matteo Fiore, Luca Maresca, Michele Martina, Lorenzo Pietromarchi

PARAKARATE: Benedetta Bellotti, Federica Yakymashko, Daniele Alfonsi, Mattia Allesina, Valerio DI Cocco, Daniele Montanari.