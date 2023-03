Juventus-Hellas Verona in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus ed Hellas Verona, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri si presentano a questo impegno avendo vinto quattro delle ultime cinque di campionato e portandosi a meno quattro punti dall’Atalanta al sesto posto della classifica. L’Hellas, dopo aver iniziato molto bene l’anno 2023, nelle ultime settimane ha rallentato e resta a cinque punti dalla salvezza. La sfida è in programma sabato 1 aprile alle 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW.