Juventus-Friburgo, sciopero ultras bianconeri contro daspo e multe Questura

Ci sarà lo sciopero del tifo per la Curva Sud bianconera dell’Allianz Stadium nel match di questa sera tra Juventus e Friburgo. La protesta degli ultras bianconeri è contro i provvedimenti della Questura, in particolare per il divieto di introdurre striscioni riconducibili a gruppi coinvolti nell’inchiesta ‘Last Banner’, che ha portato alla condanna di alcuni leader della Sud per associazione per delinquere, violenza privata e tentata estorsione.