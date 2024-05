Judo, Grand Slam Dushanbe 2024: Savita Russo ai piedi del podio nei -63 kg

Dopo il terzo posto di Veronica Toniolo nei -57 nella giornata d’apertura, l’Italia del judo non arriva a medaglia nella seconda tranche di gare del Grand Slam di Dushanbe. In Tajkistan tre le azzurre impegnate quest’oggi, la migliore delle quali è Savita Russo nei -63 kg. La 18enne, reduce dal bronzo agli Europei, si ferma a un passo dal podio dopo un ottimo percorso che l’aveva vista eliminare in serie la romena Ivanescu, la croata Kristo e l’algerina Belkadi per raggiungere le semifinali. Qui, il primo stop per mano dell’austriaca Piovesana, poi vincitrice della competizione. Russo non è poi riuscita a centrare neanche l’obiettivo podio, perdendo la finale per il terzo posto per mano della croata Iva Oberan. Quest’ultima, al primo turno, aveva estromesso dal torneo l’altra azuzrra Flavia Favorini. Poca strada anche per Irene Pedrotti, che nei -70 kg è stata stoppata al debutto dalla svedese Ida Eriksson. Domani ultima giornata di gare con Asya Tavano che sarà la prima testa di serie del tabellone dei +78 kg; in campo maschile avremo inece Gennaro Pirelli in gara nei -100 kg e Kwadjo Anani nei +100.