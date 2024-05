Judo, Grand Slam Dushanbe 2024: doppio trionfo Italia con Asya Tavano e Gennaro Pirelli

Doppio trionfo per l’Italia del judo nell’ultima giornata del Grand Slam di Dushanbe. Asya Tavano nei +78 kg non tradisce le aspettative e da testa di serie numero 1 del tabellone vince l’oro dopo aver superato in finale la polacca Wolszczak. Percorso netto per la 21enne friulana, in grado di superare in precedenza anche la kazaka Ramazanova, l’altra polacca Hofman e in semifinale la croata Vukovic. Ed è una vittoria fondamentale quella di Gennaro Pirelli, che fa un balzo in avanti enorme nel ranking dei -100 kg che porta alle prossime Olimpiadi di Parigi. Il 23enne napoletano, reduce da un bronzo agli Europei di Zagabria, si è imposto in finale ai danni dello svizzero Daniel Eich al termine di un cammino importante, nel quale ha eliminato in precedenza il coreano Won, l’indiano Avtar Singh, il mongolo numero sette al mondo Batkhuyag e in semifinale Dzhafar Kostoev. Nei +100 kg invece è andato fuori al primo turno Kwadj Anani, sconfitto subito dallo spagnolo Kevlishvili.