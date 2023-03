Judo, Grand Slam Antalya 2023: otto gli azzurri convocati

Dopo Tbilisi il judo si sposta ad Antalya, dove nel fine settimana andrà in scena il quinto Grand Slam della stagione. Otto gli atleti italiani convocati per l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di maggio in programma a Doha. Si tratta di Angelo Pantano, Elios Manzi, Fabio Basile, Manuel Lombardo, Giovanni Esposito, Antonio Esposito, Nicholas Mungai e Gennaro Pirelli. Questi si fermeranno in Turchia anche nelle settimane successiva per un training camp pre-Mondiale, al quale si unirà poi anche la squadra femminile.