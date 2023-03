Argentina: l’incredibile errore di Lautaro in amichevole con Curacao (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Incredibile errore sottoporta per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez nell’amichevole stravinta dall’Argentina per 7-0 contro Curacao. Ecco il video in cui El Toro sbaglia incredibilmente, ricordando un po’ un errore che commisse il suo compagno nerazzurro, allora alla Roma, Edin Dzeko.