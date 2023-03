F1 GP Australia 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio di Australia 2023 sul circuito di Melbourne di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni del terzo appuntamento stagionale del Mondiale. Dopo le prime due gare deludenti per la Ferrari, ad Albert Park il Cavallino cerca il riscatto e soprattutto di avvicinare a livello di performance la Red Bull reduce da una doppietta. Orari ovviamente rivoluzionati dal fuso orario di nove ore tra Italia e paese aussie.

Le prove libere 1 si terranno alle ore 03.30, le prove libere 2 alle ore 07 di venerdì 31 marzo, in piena notte. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, mentre non è prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it vi mostrerà al solito la diretta scritta aggiornata in tempo reale per non farvi perdere nemmeno un’emozione di quanto succede durante le prime due sessioni di libere del venerdì, FP1 e FP2.

Venerdì 31 marzo 2023

ore 03.30-04.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

ore 07-08 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno