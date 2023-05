Internazionali d’Italia 2023: Sonego si regala una vittoria per il compleanno, Arnaldi in crescendo

In archivio un’altra giornata degli Internazionali d’Italia 2023, che iniziano ad entrare sempre più nel vivo. Il bilancio vittorie/sconfitte per il tennis azzurro è negativo, ma comunque ci sono sensazioni positive da portare a casa e ottimismo in ottica futura. Il protagonista è sicuramente Lorenzo Sonego, che nel giorno del suo 28° compleanno batte in due comodi set Jeremy Chardy e approda al secondo turno. Giornata da incorniciare per il torinese, che ha ottenuto una comoda vittoria, ha festeggiato in campo con la sua canzone e mangiando la torta, mentre il pubblico intonava ‘Tanti auguri’. Sulla sua strada ora il giapponese Nishioka, avversario ostico ma non imbattibile.

Successo anche per Matteo Arnaldi, che ha centrato la quarta vittoria Atp in carriera nonché la prima al Foro Italico. Sconfitto per 6-1 4-6 6-3 un Diego Schwartzman a due facce, deludente nel primo set e in ripresa dal secondo in poi. L’argentino però non è riuscito a contenere le potenti accelerazioni di Arnaldi, che ha entusiasmato il pubblico del Centrale ed ha staccato il pass per il secondo turno. Il suo prossimo avversario sarà Lorenzo Musetti in quello che si prospetta un derby avvincente e tutto da vivere.

La terza e ultima vittoria di giornata porta invece la firma di Marco Cecchinato, che nella bolgia del Pietrangeli ha sconfitto Mackenzie McDonald. Si conferma in ripresa il tennista palermitano, bravo a conquistare in due set tutt’altro che scontato e a proseguire il suo cammino romano. E neppure lui parte battuto al prossimo turno, visto che troverà lo spagnolo Bautista Agut.

Eliminato, ma a testa più che alta, Stefano Napolitano, a un passo dall’impresa contro Molcan. Il tennista azzurro ha lottato per quasi due ore e mezza, arrendendosi solamente al tie-break del terzo set per 7-1. Un ko che fa male, perché un giocatore come Napolitano, reduce da due operazioni e costretto a partire addirittura dalle pre-qualificazioni meritava di più, ma anche un ko da cui ripartire, per risalire la china e tornare almeno ai livelli di qualche anno fa.

Inspiegabile invece la sconfitta di Luca Nardi, che per oltre un set e mezzo ha dominato il più esperto Goffin ma, una volta perso il servizio sul 4-3 nel secondo, si è improvvisamente spenta la luce. Il tennista azzurro purtroppo ha evidenziato i suoi limiti caratteriali, che già in stagione si erano visti, ed ha gettato alle ortiche un’occasione più che ghiotta.

“Questa fa male” ha scritto su Instagram Francesco Passaro dopo il ko in rimonta contro Ramos-Vinolas. Ha tanto da recriminare anche il tennista perugino, che nel terzo set era avanti 3-0 e sembrava avere tutte le carte in regola per prevalere. Passaro però è giovane e potrà imparare molto da questa sconfitta: la prima vittoria romana è solamente rimandata.

Infine, match a due facce quello tra Zeppieri e Altmaier. Primi due set equilibrati, in cui tra errori a non finire e scelte sbagliate non c’è stato un giocatore che ha brillato, terzo set a senso unico in cui Giulio ha gettato la spugna. Il tennista di Latina è stato poi sconfitto anche in doppio in coppia con Lorenzo Musetti ed ha dovuto salutare il Foro Italico.

Per quanto riguarda il femminile, l’unica tennista impegnata era Elisabetta Cocciaretto e anche per lei è arrivata una battuta d’arresto. Ad estrometterla dal torneo è stata Anastasia Potapova, capace di imporsi con un doppio 6-4 al termine di un confronto equilibrato e pieno di colpi di scena. Come se non bastasse, nella sua esultanza a fine match Potapova ha zittito il pubblico del Pietrangeli ed è stata subissata di fischi. Cala il sipario dunque su questa giornata, ma tra poche ore sarà già tempo di viverne un’altra, con il tennis azzurro ancora protagonista. In campo Jannik Sinner, Fabio Fognini, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Lisa Pigato e Jasmine Paolini.