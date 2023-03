Inter, preoccupano le condizioni di Calhanoglu: giovedì gli esami

Preoccupano in casa Inter le condizioni del turco Hakan Calhanoglu. L’ex Milan è uscito anzitempo nella sfida tra Turchia e Croazia per un problema muscolare all’adduttore destro. Il centrocampista si sottoporrà agli esami di rito solo nella giornata di giovedì, e rischia quindi di saltare ben 3 gare: Fiorentina, Juventus in Coppa Italia, e Salernitana. Insieme a lui, sono a rischio anche Dzeko e Dimarco.