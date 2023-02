Inter-Porto domani in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, l’Inter ospiterà a San Siro il Porto. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare per i nerazzurri, che vogliono fare bene anche in Europa e mettere possibilmente in discesa il discorso qualificazione in vista del ritorno. Un compito non semplice visto che l’avversario, il Porto, sta vivendo un ottimo momento di forma. Imbattuto da ben 22 gare, il club portoghese ha grande esperienza a livello europeo oltre che un bilancio invidiabile contro le squadre italiane. Nerazzurri comunque favoriti secondo i bookmakers, complice il fattore campo. Fischio d’inizio alle 21:00 di domani, mercoledì 22 febbraio nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.